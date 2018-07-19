Сотрудники пограничной службы Украины задержали на границе с Россией шесть нелегальных мигрантов — выходцев из Шри-Ланки и Индии.

Согласно сообщению «УкрИнформа», украинские пограничники обнаружили шестерых иностранцев, не имевших при себе никаких документов и наблюдали, как два человека переплывают реку Западный Буг, по которой проходит линия границы. Об этом они сразу сообщили своим польским коллегам. В результате совместных мероприятий, пограничники Польши задержали еще двух человек. Ими оказались граждане России и Азербайджана.

Было установлен факт, что россиянин и азербайджанец намеревались переправить пятерых граждан Шри-Ланки и одного гражданина Индии на территорию Евросоюза.

Сейчас ожидается передача польскими коллегами в Украину руководителей переправки, а задержанных украинскими пограничниками иностранцев, после установления их личностей, ждет привлечение к ответственности за попытку нарушения границы.

Minval.az