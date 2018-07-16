Объявленный в международный розыск 31-летний Нарек Саргсян — племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна — в прошлом году похитил человека и пытал его. Об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.

По предварительным данным, 49-летний мужчина хотел открыть в Ереване ночной клуб для иностранцев. Где-то в середине августа 2017 года начальник охраны племянника Сержа Саргсяна Артем Погосян пригласил мужчину «для беседы». Однако на перекрестке улиц Туманяна и Налбандяна в самом центре Еревана бизнесмен был похищен и против своей воли был доставлен в подвал дома, где проживал Нарек Саргсян.

«Там мужчину избили. Саргсян угрожал пистолетом, обещал пристрелить, а после при помощи газовой горелки прижигал разные части тела, причиняя повреждения. После мужчину доставили в административное здание салона Skanya, обслуживавшего грузовики, и вновь избили. Мужчину отпустили только когда он заверил, что не будет больше заниматься клубным бизнесом», — сказано в заявлении полиции.

О преступлении заявлено не было. Материалы, подготовленные в главном управлении уголовного розыска полиции Армении, направлены в Генеральную прокуратуру Армении для решения о последующем производстве.

Напомним, что Нарек Саргсян находится в международном розыске по другому уголовному делу, а начальник его охраны, 28-летний Артем Погосян, арестован в рамках другого уголовного дела, информирует Sputnik-Armenia.

Minval.az