Стали известны новые детали убийства семьи из США в Грузии, в совершении которого обвиняют 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури.

Об этом со ссылкой на телеканал «Имеди» сообщает «Интерфакс».

«Экспертиза тела погибшей Лоры Смит показала, что она была изнасилована», — рассказал источник телеканала. Кроме того, по его информации, у Кобаури был изъят мобильный телефон, на котором обнаружены снимки женщины.

«Имеди» также показал запись допроса пастуха, в ходе которого он сообщает подробности убийства граждан США Райана и Лоры Смит и их четырехлетнего сына.

Напомним, что Р.Смит был учредителем и руководителем проекта «ReWoven» в Грузии, главной целью которого является восстановление и популяризация традиций азербайджанского ковроткачества в Грузии.

Имеющий двойное гражданство Р.Смит в последние годы проживал в Марнеули. До этого он работал также в Азербайджане, в частности, Гусаре и Баку.

Пастуху грозит пожизненное заключение.

Minval.az