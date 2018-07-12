У пикировки Дональда Трампа и Йенса Столтенберга может оказаться политическое продолжение, которое напрямую коснется Азербайджана

В Брюсселе продолжает работу саммит НАТО. И Москве раз за разом приходится сносить неприятные новости, поступающие из Брюсселя. В Североатлантический альянс пригласили Македонию, продемонстрировав тем самым, что двери НАТО остаются открытыми. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что членом НАТО станет и Грузия. Члены альянса в итоговой декларации подчеркнули, что агрессивные действия России подрывают безопасность в евроатлантическом регионе и представляют «вызов» союзу НАТО. «Мы решительно осуждаем российскую нелегальную аннексию Крыма, которую мы никогда не признаем», – говорится в документе.

Однако вполне возможно, что главная плохая новость для РФ осталась за закрытыми дверями. НАТО в ближайшем будущем может включиться в «газовое соперничество», разворачивающееся в Европе. Именно на такой вывод наталкивают некоторые нюансы обсуждения в Брюсселе вопроса о военных расходах.

В годы существования СССР это была излюбленная тема политических карикатур — страны Запада безудержно раздувают военные расходы за счет урезания ассигнований на социальные нужды.

Сегодня история повторяется. Военные расходы вновь растут, социальные программы опять сокращаются. И не только по принципу «тришкина кафтана» или «сообщающихся сосудов». В 1989 году, когда рушилась Берлинская стена, а Кремль из врага и «фактора угрозы» превращался в партнера, военные расходы в странах Европы принялись урезать. А вот социальные программы до недавнего времени только росли. Теперь же ситуация переменилась коренным образом. В 2008 году грянул кризис «еврозоны» — в числе прочего, под грузом «социалки» просели экономики не только Испании и Греции, но и Франции, так что пышные социальные программы принялись планомерно сокращать. А аннексия Крыма и война на востоке Украины положили конец европейскому «военно-финансовому благодушию: военные расходы начали столь же планомерно повышать. Но вот насколько — вопрос открытый.

До последнего времени «необходимым минимумом» в Североатлантическом альянсе считалось, что страны, входящие в него, должны тратить на оборону 2% своего ВВП. Однако на нынешнем саммите президент США Дональд Трамп предложил членам альянса увеличить военные расходы с 2 до 4% от ВВП. Об этом, передает Bloomberg, сообщил президент Болгарии Румен Радев. Информацию подтвердили и два должностных лица НАТО, не уточнив, однако, было ли предложение Трампа официальным. Радев же пояснил: «НАТО – это не биржа, на которой можно купить безопасность», – отметив, с другой стороны, Трамп прав, каждая страна должна с учетом возможностей увеличить расходы на оборону.

В реальности, однако, на словах необходимость раскошелиться вроде бы никто не отрицает, в реальности довести военные расходы до предусмотренных принципом коллективной обороны НАТО 2% от ВВП готовы далеко не все. Польша тратит на оборону 1,98%, Франция — 1,81%, военные расходы Испании и Бельгии не дотягивают даже до 1%, крошечный Люксембург оказался и самым прижимистым — 0,55%. Но если военные расходы Люксембурга вряд ли «сделают погоду», то с Германией все сложнее. Эта страна, бесспорный лидер ЕС, тратит на оборону 1,24%.

И именно на Германии сосредоточил свое внимание Дональд Трамп накануне саммита. Уже после нашумевшего «твита» мировые СМИ вовсю цитировали обмен мнениями между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на рабочем завтраке перед началом работы саммита. Трамп (цитата по радио «Свобода») заявил: «Как вы можете быть вместе, когда одна страна получает свою энергию из страны, против которой вы хотите защититься?.. Они просто делают Россию богаче». Затем продолжил: «Германия, насколько мне известно, является заложницей России, потому что она получает большую часть своей энергии из России» – после чего попросил Столтенберга «объяснить это».

Генсек НАТО заверил, что «иногда бывают разногласия и разные взгляды», и отметил, что «несмотря на разногласия» НАТО собирается объединиться «для защиты и защиты друг друга». Трамп, однако, напомнил, что «бывший канцлер Германии является главой трубопроводной компании, поставляющей газ», после чего спроси «Вы ответьте мне, это уместно? Я жаловался на это с того момента, как я сюда попал». Затем , призвал НАТО рассмотреть вопрос о «Северном потоке-2». По мнению Трампа, «Германия полностью контролируется Россией», поскольку получает от 60 до 70 процентов своей энергии из России по новому трубопроводу. «Вы говорите мне, уместно ли это, потому что я думаю, что это не так», – подчеркнул американский президент. По мнению Трампа, «это очень плохо для НАТО… Думаю, нам нужно поговорить с Германией об этом». После чего подвел итог: «Что касается расходов на оборону, Германия просто платит чуть более 1 процента». Как отметил президент США, «это продолжается уже несколько десятилетий, это происходило и раньше, но другие президенты никогда ничего не делали, потому что я не думаю, что они понимали или просто не хотели участвовать. Но я должен поднять этот вопрос, потому что считаю, что это очень несправедливо по отношению к нашей стране, это очень несправедливо по отношению к нашему налогоплательщику».

Меркель, конечно, возразила: «Я сама пережила период, когда часть Германии контролировалась Советским Союзом. Я очень рада, что сегодня мы едины в свободной ФРГ. Поэтому мы можем говорить, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения», — заявила канцлер, по словам которой, не только Вашингтон, но и Берлин делает многое для НАТО, в том числе занимает вторую после США позицию по числу задействованных сил. Канцлера ФРГ поддержал президент Франции Макрон.

Только вот удалось ли им развеять подозрения в том, что политика ФРГ слишком уж сильно пропиталась российским газом — вопрос открытый.

Строго говоря, на уровне статей в европейских, в том числе немецких, газетах и комментариев экспертов уже высказывались вопросы, насколько соответствует по крайней мере политической этике поведение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, занимающего весьма «хлебные» посты в «Газпроме» и «Роснефти».

В Баку задавали свои вопросы: так ли уж случайно, что именно немецкие левые политики проявляют особую активность в обвинениях в адрес властей Азербайджана в нарушении прав человека, но при этом не проявляют ровно никакой готовности вспомнить о нарушенных правах более чем миллиона азербайджанских беженцев? И случайно ли, что их активность взлетает как раз накануне важных «подвижек» между Баку и Европой, в том числе в вопросе Южного газового коридора? Но одно дело — журналисты и эксперты. И совсем другое, когда то же самое говорит президент США. ФРГ — страна свободная и демократичная, но вот после слов Трампа представители «газового лобби» вряд ли будут иметь прежнюю «свободу рук». В том числе и в вопросах, связанных с Азербайджаном и Турцией.

Тем более неоднозначная ситуация складывается в самой газовой сфере. Конечно, шансов, что Ангела Меркель тут же примется публично каяться и откажется от проекта «Северный поток-2». Но заявление президента США даже теоретически не может остаться совсем уж без последствий. Тем более что Вашингтон усиливает противодействие российскому «Северному потоку-2». Госдепартамент, передает, в частности, «Дождь» со ссылкой на Reuters, предупредил западные фирмы, инвестирующие в «Северный поток−2», о риске американских санкций. «Мы четко дали понять, что фирмы, работающие в секторе российского энергетического экспортного трубопровода, занимаются бизнесом, в котором есть риск санкций», — заявили в Госдепартаменте. Здесь отметили, что «Северный поток-2» ставит под угрозу «энергетическую безопасность и стабильность» и дает России «еще один инструмент для политического влияния на европейские страны, особенно Украину». «Россия понимает, что этот проект разделяет Европу, и использует это в собственных интересах», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Но теперь, после напряженного диалога Столтенберга и Трампа, уже не получится не озвучить вопрос: означает ли это, что в ближайшее время в разгорающуюся в Европе «газовую игру» включится и НАТО?

Формально вопросы покупки энергоносителей — за пределами компетенции Североатлантического альянса. Более того, ФРГ активно закупала нефть и газ у СССР даже в годы первой «холодной войны». Однако Йенс Столтенберг в беседе с журналистами заявил: «Есть разные взгляды на газопровод «Северный поток – 2», это хорошо известно. Этот вопрос решать не НАТО, это национальное решение, но НАТО занимается энергетической безопасностью, потому что мы понимаем, что существует взаимосвязь между вопросами энергетики и безопасности». Кроме того, по словам генсека альянса, в НАТО считают важной диверсификацию поставок энергоресурсов.

А это уже не позволяет исключать, что в ближайшее время «закулисное» противодействие российским энергетическим проектам на европейском континенте возрастет. Как и политическая поддержка проектов, направленных на энергетическую диверсификацию. А в их числе, напомним, прежде всего азербайджанский «Южный газовый коридор».

Строго говоря, у этой диверсификации есть разные «практические проявления», от поставок американского сланцевого газа до альтернативной энергетики. Но пока что ветрогенераторы, солнечные батареи и установки для биогаза не в состоянии составить достойную конкуренцию углеводородным энергоносителям, американский газ слишком дорог. А азербайджанские проекты ТАР и TANAP — это реальная и экономически привлекательная альтернатива российскому газу на европейском рынке. И не сказать, чтобы этот проект осуществлялся за пределами зоны ответственности Североатлантического альянса. Да, Азербайджан в НАТО не входит, Грузия тоже — по крайней мере пока. Но вот другие участники проекта и конечные потребители газа: Турция, Албания, Италия, Черногория — члены альянса.

Какие обсуждения идут за закрытыми дверями новой штаб-квартиры альянса, можноо только гадать. Вряд ли, конечно, на будущей неделе вдоль нового газопровода в Азербайджане появятся базы НАТО, а на платформе Шах-Дениз встанут на боевое дежурство американские «морские котики». Но вот рост внимания Североатлантического альянса к политической безопасности вдоль всего маршрута ЮГК вообще и регулярным обещаниям Армении, любимого форпоста России, ударить по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана в частности, совместные учения и тренинги, наконец, те самые «планы на всякий случай», которые готовят в военных штабах и до «Дня Д» предпочитают держать в сейфах под грифом «Строго секретно» — здесь вероятность уже на порядок выше. И по крайней мере не исключено, что обмен мнениями между Трампом и Столтенбергом получит политическое продолжение не только в Берлине и Брюсселе, но и на берегах Каспийского моря. Где баланс сил вновь сдвинется не в пользу Москвы и ее «форпоста».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az