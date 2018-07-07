Украинский политик, правозащитник и автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Умер Левко Лукьяненко. Человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость», — написал он на своей странице в Facebook.

Левко Лукьяненко являлся соучредителем Украинской Хельсинкской группы. Был депутатом Верховной рады нескольких созывов, главой комиссии по вопросам помилования при президенте Викторе Ющенко, лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко, удостоен звания Героя Украины.

Minval.az