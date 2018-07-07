Пенсионная реформа всколыхнула всю страну. Не волнуются только те, кто уже получает ежемесячные пенсионные выплаты. Им остается только негодовать по поводу их размеров. Не очень доволен своей пенсией и единственный президент СССР Михаил Горбачев, пишет российский интернет-портал stolica-s.su.

В настоящее время отец Перестройки проживает в Германии, но каждый месяц получает пенсионные отчисления из России как бывший Президент Советского Союза. После распада СССР, Горбачев имел пенсию в размере 4000 рублей. В начале 90-х годов данная сумма была на уровне президентской заработной платы. С 1994 году бывшему главе СССР назначили сумму в 40 минимальных окладов. Пенсию такого размера Горбачев получает и по сей день. Сейчас она составляет 739 тысяч рублей или около 13 тыс долларов. Также после отставки Горбачев получил в пожизненное пользование подмосковную дачу и машину «Волгу». Кроме того, у Горбачева имеются: обслуживающий персонал, телохранители, водитель, охранники, бесплатное медицинское обслуживание для всех членов семьи, специальная связь.

Первый президент России Борис Ельцин, до своей смерти получал пенсию в размере трех четвертых от своей заработной платы – 3000 долларов в месяц. После смерти Бориса Николаевича, Путин назначил Наине Ельциной ежемесячное пособие, которое составляет шестикратный размер пенсии по старости, установленный на день смерти ее мужа. Помимо пенсионных выплат, семья Ельцина имеет следующие льготы: бесплатное лечение в санатории, медицинское обслуживание за счет государства, государственная охрана, наличие служебной машины с водителем. Семье Ельциных остались также 2 квартиры, 2 участка общей площадью 4 гектара, дача, президентская резиденция.

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