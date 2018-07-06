Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян принял исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

Как сообщает пресс-служба МИД, приветствовав гостя, министр Мнацаканян отметил, что Армения придает важное значение развитию сотрудничества со странами СНГ и продолжит активное участие во всех направлениях деятельности организации.

Сергей Лебедев высоко оценил участие Армении в инициативах организации и выразил удовлетворение традиционным активным сотрудничество с представителями Армении в этом направлении.

Собеседники обменялись мнениями о культурном сотрудничестве в рамках СНГ, в этом контексте подчеркнув важность провозглашения Гориса культурной столицей СНГ в 2018 г. Стороны обсудили подготовку к заседанию уставных органов СНГ.

Глава МИД представил секретарю организации внутриполитические процессы в Армении, приоритеты внешней политики, закрепленные в программе правительства, подтвердив готовность Армении продолжить активное сотрудничество в рамках СНГ, в том числе развивать двусторонне сотрудничество.

Minval.az