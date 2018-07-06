Грузия не упускает возможности насолить Армении посредством контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс». Такое мнение на встрече с журналистами выразил председатель Союза потребителей Армении Армен Погосян.

По его словам, в Грузии, прекрасно зная, что для Армении «Верхний Ларс» является единственным источником «кислорода», не упускают возможности усложнить пропуск армянских грузовиков. «Я не знаю насколько, но это обязательно негативно повлияет на экономику Армении. Так было всегда», — отметил он.

Согласно сообщениям СМИ, на КПП «Верхний Ларс» уже несколько дней скапливаются грузовые автомобили из Армении, которые не могут въехать на территорию России. Автомобили в основном гружены сельскохозяйственной продукцией из Армении. Пресс-секретарь министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении Анаит Аракелян распространила заявление, согласно которому проблема связана с внедренной на грузинской границе новой электронной системой бронирования билетов для прохождения таможенных процедур (электронная очередь).

Minval.az