Как стало известно «Аравот», доставленный вчера поздно вечером в СНБ брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна – Александр Саргсян, ночью был отпущен.

Вчера вместе с ним был подвергнут приводу его сын Айк Саргсян, и сегодня поступило сообщение, что он подозревается в попытке убийства: «При его участии были проведены необходимые следственные действия, в том числе и очный допрос. 4 июля А. Саргсяну был присвоен процессуальный статус». Информация о его задержании отсутствует.

Это второй случай, когда Александра Саргсяна подвергли приводу, а затем без шума освободили.

Minval.az