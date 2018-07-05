В рабочем графике президента России Владимира Путина нет планов поехать в Сочи на матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Нет, пока такая поездка в графике не появилась», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поедет ли президент болеть за сборную России в Сочи.

По словам главы пресс-службы Кремля, сам он также не сможет поехать в Сочи. «Буду болеть в Москве», — сказал Песков.

Ранее пользователи соцсетей и авторы телеграм-каналов отметили, что президент уже почти неделю не появляется на публике.

«ОколоКремля говорят, что в президентском графике отменены все публичные мероприятия в период со 2 по 8 июля. В ход идут пока „консервы“ пресс-службы недельной давности», — отмечается в сообщении «Незыгаря».

Как передает корреспондент Znak.com, в последний раз на людях Путин появлялся 28 июня. Тогда он осмотрел площадку парка футбола ЧМ-2018 на Красной площади, где сыграл в футбол с главой FIFA Джанни Инфантино, посетил павильон, в котором выставлен кубок чемпионата мира, и открыл матч между игроками детского клуба «Тотем».

Болельщики ожидали, что глава государства 1 июля посетит игру 1/8 финала ЧМ-2018 сборной России против Испании. Однако вместо него на трибунах оказался премьер-министр Дмитрий Медведев со своей супругой, которые стали свидетелями сенсационной победы россиян.

Отсутствие Путина заметили зарубежные СМИ. Так, Der Spiegel в одном из материалов указал на то, что, когда подопечные Станислава Черчесова одержали волевую победу над «красной фурией», на стадионе отсутствовал только один человек — президент РФ. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков постарался убедить прессу в том, что шеф «от всей души» болел за национальную команду.

Чем конкретно занят Путин, неизвестно. В прокремлевских СМИ вышли короткие видеосюжеты о том, что 2 июля президент провел встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, а 3 июля — с врио губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским. Однако нельзя исключать, что это как раз те заготовленные «консервы». Среди других новостей, поступающих из Кремля, — подписанный 4 июля президентом закон о повышении пошлин при выдаче загранпаспортов и водительских удостоверений.

Сейчас россияне в соцсетях теряются в догадках, куда мог деться Владимир Путин. Появились предположения, что он занят подготовкой к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на 16 июля в Хельсинки.

В последний раз Путин пропадал из публичного пространства в феврале этого года. Тогда Песков сообщил, что «президент простудился, но продолжает работать». Вопросы о состоянии здоровья президента возникли после его встречи с финалистами конкурса «Лидеры России». В начале своего выступления Владимир Путин извинился перед собравшимися за севший голос.

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