Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании гражданина России, который, как утверждается, разлил в аэропорту Тбилиси ядовитую жидкость.

По сообщению ведомства, инцидент произошел 2 июля в кассе одной из авиакомпаний. В каком преступлении подозревается задержанный, которого называют Дмитрием Б., не уточняется; дело расследует департамент контрразведки.

Как пишет «Грузия Online», в результате происшествия пострадали семь человек — четверо были госпитализированы 2 июля, трое — на следующий день. В аэропорту заявили ТАСС, что пострадавшие сотрудники уже находятся в нормальном состоянии и работают.

Minval.az