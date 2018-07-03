Грузинские правоохранители задержали гражданина Турции Серкана Куртулуша, который подозревается в причастности к убийству российского летчика Олега Пешков в Сирии в 2015 году. Об этом пишет Hurriyet.

Уточняется, что Куртулуш был задержан по запросу Интерпола 29 июня в Тбилиси и отправлен в тюрьму в Рустави.

Как передает «Газета», Анкара уже запросила у Грузии экстрадицию мужчины.

Куртулуш обвиняется Турцией в создании преступной группировки, действовавшей в Стамбуле, Анкаре, Бурсе и Измире. Он также входил в число 18 человек, которых подозревали в причастности к убийству Олега Пешкова в ноябре 2015 года.

В мае 2017 года в Турции осудили убийцу Олега Пешкова.

Российский бомбардировщик Су-24, который принимал участие в операции против террористов, был сбит 24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецким истребителем F-16. Оба летчика катапультировались. Олег Пешков погиб при обстреле боевиков с земли, когда спускался на парашюте.

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