Власти Туркмении запретили выезжать из страны гражданам моложе 40 лет. Об этом сообщает туркменская служба «Радио Свобода» со ссылкой на жителей города Дашогуз.

Об ограничении на выезд им сообщили в городской миграционной службе. «Радио Свобода» не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию в миграционной службе Туркмении.

Власти страны официально не объявляют о запретах на выезд, отмечает издание. Также недоступны данные о численности эмигрантов. Однако по словам местных наблюдателей, из-за экономического кризиса миграция в Туркмении приобрела массовый характер.

«Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета, сказали, что в [Дашогузской области] не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете, кто же работать будет“, — рассказал 36-летний житель района Сапармырат Туркменбашы.

Minval.az