Московская областная дума внесла в Госдуму РФ законопроект, ужесточающий административное наказание за ложные вызовы пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб, следует из базы данных нижней палаты парламента, сообщает Trend.

«Предлагаем за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб установить штраф в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов. За повторный ложный вызов предлагается установить повышенную ответственность в виде штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 200 часов», — говорится в пояснительной записке проекта.

Как поясняют авторы инициативы, должностные лица органов внутренних дел в России в 2016 году пресекли 19 тысяч 614 административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.13 КоАП, в том числе совершенных неоднократно — 983, в январе-мае 2017 года — 13 тысяч 901, из которых совершены неоднократно — 1 340. Согласно статистике МЧС России, в 2016 году зафиксировано 77 тысяч 757 ложных вызовов пожарной охраны, а за 6 месяцев 2017 года — 37 тысяч 749.

Ежедневно операторы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Московской области принимают свыше 22 тысяч звонков, около 4% из которых — ложные. Если за заведомо ложное сообщение об акте терроризма УК РФ предусмотрены серьезные санкции, то административный штраф, установленный КоАП за заведомо ложный вызов специализированных служб, составляет от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей», — сообщается в пояснительной записке.

Как поясняют авторы, в ходе реагирования на ложные вызовы затрачиваются значительные материальные ресурсы, объем затрат зависит от серьезности сообщения.

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