Популярный грузинский певец, солист группы «Кучис бичеби» (Уличные парни) Ираклий Нозадзе, более известный под псевдонимом «Пикасо» получил многочисленные ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

По предварительной версии, ранения на улице Церетели певцу нанесли две женщины накануне — 26 июня. Нозадзе был доставлен в Национальный медицинский центр им. Гудушаури, где его оперировали три часа. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

«Состояние нашего Иракли стабильное. Спасибо Господу, что операция прошла хорошо», — написал в своем аккаунте Facebook член группы «Кучис бичеби» Паата Хачидзе.

По словам очевидцев, Нозадзе сел в автомобиль к двум девушкам, через несколько секунд, он вылез из машины окровавленный, прося о помощи.

«Я истекаю кровью, помогите», — сказал Нозадзе по словам одного из очевидцев.

Уголовное дело возбуждено по статье «попытка умышленного убийства», что в Грузии карается лишением свободы от 7 до 15 лет.

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