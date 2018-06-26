Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим. Так написано в собрании мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» Козьмы Пруткова. То, что ныне происходит в Армении, также наводит на мысль о правильности скептического и ироничного отношения к заявлениям о «кардинально новой стране».

Да, Никол Пашинян и прочие политики, пришедшие к власти на волне протесов, вызванных недовольством плодами правления Сержа Саргсяна, могут сколько угодно говорить о том, что «призрак демократии бродит по Армении». Но все эти речи оказываются банальным трепом закоренелых манипуляторов при первом же серьезном анализе того, сколь сильно изменилась внешняя политика Армении.

Тут мы вынуждены напомнить некоторым армянским горе — экспертам о том, что просто не бывает революций без существенных изменений во внешней политике. К примеру, бархатная революция в ЧССР была направлена против коммунистического режима, и смысл ее сводился к требованию жителей этой, тогда еще единой страны, к обретению реальной независимости, к сближению с Европой.

В итоге ЧСССР распалась на Чехию и Словакию, и обе эти страны вошли в состав НАТО и ЕС. Это и есть случай, когда имела место победа бархатной революции. А что мы видим в случае с Арменией? Да, новая армянская власть денно и нощно говорит о своей демократичности, а Никол Пашинян даже собрался на форум НАТО. Но при всем этом , Армения по-прежнему является членом ОДКБ, ТС и ЕАЭС. Плюс ко всему, на ее территории по-прежнему находятся российские военные базы, а существенную часть ее границ до сих пор охраняют российские пограничники. Такая вот победа революции по-армянски. При этом главный герой недавних событий Никол Пашинян при каждом удобном случае спешит заявить о том, что отношения между Ереваном и Москвой будут развиваться даже сильнее, чем при Серже Саргсяне. Хотя, в бытность оппозиционером, Пашинян не особо выбирал выражения, комментируя политику прежней власти по сближению с Россией.

Но и это еще не все. Ничего не изменилось и в плане поддержки Ереваном сепаратизма на всем пространстве бывшего СССР. Помнится, в конце июня Никол Пашинян совершил визит в Грузию, в ходе которого посетил города и села в армянонаселенном регионе Самцхе-Джавахетии. Никто из лидеров Армении в ходе официальных поездок в Грузию за последние годы с подобной инициативой не выступал. В последний раз, в июне 2011 года, армянонаселенный регион посещал лишь Католикос всех армян Гарегин II.

Учитывая совершенно открытые претензии армянской стороны на эти грузинские земли, и помня о том, что в Ереване всегда негласно поддерживали армянских сепаратистов из Самцхе-Джавахетии, грузинской стороне стоило бы, наконец, понять, сколь огромный булыжник за пазухой носят их соседи. Собственно, буквально сразу после данного визита Пашиняна, Армения вновь продемонстрировала свою истинную сущность.

В начале июня Генеральная Ассамблея ООН приняла очередную резолюцию Грузии о положении беженцев из Абхазии и Южной Осетии. В документе выражается озабоченность «гуманитарной ситуацией, вызванной произошедшим в августе 2008 года вооруженным конфликтом, который повлек за собой новое вынужденное перемещение гражданского населения».

Генассамблея ООН «признает право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и их потомков, независимо от этнической принадлежности, на возвращение в их дома на всей территории Грузии, в том числе в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии», говорится в резолюции. За документ проголосовали представители 81 страны, против — 16, в том числе Россия и Армения.

Прошло немного времени и мы вновь увидели нежное пение в унисон со стороны двух государств-оккупантов. Как известно, на Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция Молдавии, призывающая к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. Кто выступил против? Правильно, Россия и Армения.

Точно также нет никаких изменений по вопросу Крыма. Официальный Ереван по-прежнему поддерживает аннексию со стороны России. Да, во многом это связано с тем, что Армения сама является государством-оккупантом, которое вот уже более 25 лет как захватила пятую часть Азербайджана и не выводит с занятых территорий свои оккупационные войска вопреки резолюциям ООН, ПАСЕ, СЕ, ОИК.

Но все это в очередной раз доказывает, что Армения не имеет права называться цивилизованным, демократическим государством до тех пор, пока она не станет уважать международное право, выполняя резолюции самых влиятельных международных организаций. Кроме того, смешно говорить о «новой Армении» в условиях, когда ее внешняя политика не претерпела никаких изменений и официальный Ереван поддерживает сепаратизм везде, где он только есть. Так что, если вы увидите на клетке, под названием Армения надпись: демократическое государство, — не верьте глазам своим.

Акпер Гасанов

Minval.az