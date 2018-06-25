Брат экс-президента, бывшего премьера Армении Сержа Саргсяна – Александр Саргсян доставлен в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщил РИА Новости глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

«Александр Саргсян доставлен в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия», — сказал Агаронян.

В социальной сети Facebook появились видеокадры, на которых полицейские в масках проверяют Александра Саргсяна, держащего руки на капоте автомобиля.



«Специальные действия были проведены со стороны полиции на улице Саят-Нова. На данный момент столько, дополнительная информация будет позже», — сказал Агаронян.

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