В Ленинградской области пенсионерка собрала банду и ограбила банк, чтобы купить внучке квартиру на свадьбу. Об этом пишет Лента.ру.

Пожилая женщина долгое время торговала самогоном, но смогла накопить лишь 500 тысяч рублей. Тогда она нашла двух сообщников — сына своей подруги и кассира банка. Молодой человек в маске притворился грабителем, а кассир без сопротивления отдала ему 530 тысяч рублей со счета пенсионерки.

Однако участник инсценировки допустил просчет — снял маску, как только вышел на улицу из банковского отделения. Его узнали прохожие и сдали в полицию. Теперь фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.

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