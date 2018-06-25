Военные игры, проведенные американскими военными, показали, что командование НАТО не успеет вовремя перебросить войска на восток в случае конфликта с Россией. Их продвижение будет замедлено узкими дорогами и бюрократией. Российская армия успеет занять всю Прибалтику, пишет The Washington Post.

Издание напоминает, что количество войск НАТО у восточных границ альянса мало, а основным частям придется преодолевать в случае войны сотни километров. При переброске войск в Прибалтику по железной дороге они будут задержаны на границе, чтобы составы перешли на колею другого размера. Обычные дороги из Польши в Литву для войск подходят плохо.

Кроме того, переброска войск может быть замедлена из-за правил стран ЕС. В частности, законы ФРГ разрешают ее только по ночам в будние дни. В случае объявления войны бюрократические проблемы будут быстро решены, уточняет The Washington Post, но время может быть потеряно.

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