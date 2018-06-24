Комитет по госдоходам в субботу заявил, что в результате деятельности компании «Дж л дж Проект компани», основателем которой является брат экс-президента Сержа Саргсяна — Левон Саргсян, государству причинен ущерб в размере 300 миллионов драмов (более 600 тысяч долларов). Эти деньги не попали в госбюджет

Как передает Sputnik Армения, племянник экс-президента является держателем 20% акций, а благотворительному фонду «Пюник»,руководителем исполнительного органа которого является Левон Саргсян, принадлежит 40% акций.

Проведены обыски в десяти адресах, в том числе в квартирах основателей компании «Дж л дж Проект компани» и офисе фонда Пюник».

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