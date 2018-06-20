В Индии мыши частично уничтожили запас банкнот в одном из банкоматов на общую сумму 1,23 млн рупий, сообщает India Today.

Сообщается, что банкомат перестал работать 20 мая. Спустя несколько недель, 11 июня, сотрудники решили открыть и проверить аппарат изнутри. Оказалось, что большое количество денег было уничтожено мышами, которые разгрызли купюры на мелкие кусочки.

Всего в банкомате содержалось 2 миллиона 948 тысяч рупий. Аппарат был наполнен в основном банкнотами номиналом 500 и 2000 рупий. На данный момент обстоятельства дела переданы в полицию, идет расследование.

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