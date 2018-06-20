В Москве пропал без вести болельщик из Мексики Франсиско Хавьер Мата Санчес.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Record México, по информации издания, мексиканец должен был встретиться с россиянкой по имени Алита. После этого, по утверждениям друзей, с которыми приехал болельщик, Санчес пропал и больше не выходил на связь. Его телефон также недоступен.

«Мы уверены, что что-то не так, потому что в последний раз, когда мы общались по телефону [16 июня], он был в замешательстве и даже плакал», — рассказала в Facebook подруга мексиканца Аманда Паола Смеке.

Пропавший прибыл в Москву на матчи чемпионата мира вместе с двумя друзьями, которые уже подали заявление в полицию.

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