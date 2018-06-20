Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью немецкому журналу Spiegel выразила готовность защищаться в случае военного «вторжения» России.

«Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», — заявила президент.

Политик также отметила военное превосходство России, подчеркнув, что литовцы готовы защищать свою страну от любого противника.

Кроме того, Грибаускайте считает, что западные государства недооценивают Россию и относятся к ней излишне мягко.

«Только когда на них нападают и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются», — добавила президент.

Грибаускайте и ранее заявляла об угрозе со стороны России.

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