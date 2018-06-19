В МВД Грузии сообщили о задержании за последнее время шести человек по обвинению в причастности к воровскому миру. Об этом пишет «Грузия Онлайн».

В частности, в городе Зестафони были задержаны трое криминальных «авторитетов» за активное участие в жизни воровского сообщества. Это 34-летний Т.К., ранее осужденный 51-летний М.Б. по прозвищу «Баха-баха» и уже неоднократно судимый 50-летний А.Б.

«Следствием было установлено, что обвиняемые признают воровской мир. Они принимали участие в воровских разборках и поддерживали активную связь с грузинскими ворами в законе, которые находятся за границей – Фридоном Сулаквелидзе по прозвищу «Пацуа» и его братом Хвичей Сулаквелидзе, от которых они брали задания и действовали в соответствии с правилами воровского мира», — заявил на брифинге руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Грузии Мамука Челидзе.

Все трое были задержаны в результате совместных оперативно-следственных мероприятий полиции регионов Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, а также главного регионального управления Службы государственной безопасности Грузии, согласно постановлению суда.

Следствие ведется по первой части статьи 223 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает причастность к воровскому миру. Обвиняемым грозит тюремное заключение от семи до 10 лет лишения свободы.

Еще двое задержанных по обвинению в причастности к воровскому миру – это 38-летний Б.Б. и 37-летний Дж.О. Им так же грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Б.Б. и Дж.О. находились в сговоре с вором в законе, находящимся за границей, Надиром Салифовым по прозвищу «Гули». По его поручению они устроили воровскую разборку и вымогали у гражданина деньги в большом количестве.

«Правоохранители задержали Б.Б. и Дж.О на основании постановления судьи в их собственных жилых домах. В ходе обыска изъяли мобильный телефон, где хранилась информация, подтверждающая причастность обвиняемых к воровскому миру», — рассказал на брифинге Челидзе.

Шестой задержанный был арестован в Тбилисском аэропорту в минувшую субботу. Это 56-летний Г.Э., который разыскивался правоохранительными органами Грузии с 2007 года за участие в «воровском мире». Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

«Задержанный признает «воровской мир». У него была тесная связь с находящимся за границей вором в законе Зазой Эликашвили и другими представителями «воровского мира»: Отаром Элизбарашвили по прозвищу «Седина», Георгием Ахалмосулишвили по прозвищу «Бурвака», Нодаром Гиоргадзе по прозвищу «Одо» и Бесиком Чанкошвили по прозвищу «Дрель», — заявил Челидзе.

В апреле этого года в результате двухлетнего сотрудничества правоохранительных служб, в Греции и Франции успешно была проведена спецоперация под названием Caucase Normandie, в ходе которой было задержано четыре грузинских вора в законе и 34 члена грузинских преступных группировок.

Minval.az