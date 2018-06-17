Ученые из Великобритании выяснили, что состав рыцарей Круглого стола мог быть более многонациональным, чем считалось ранее, передает «Лента».

К такому выводу историки пришли, изучив камень с высеченными на нем надписями и другие артефакты в замке Тингатель в Корнуолле, который связывают с легендой о короле Артуре.

На камне, который идентифицировали как подоконник замка, были обнаружены надписи возрастом 1300 лет, написанные на латыни и греческом языке, а также христианские символы. Там же были обнаружены турецкие чаши и стеклянные бокалы из Испании, которые относятся к тому же историческому периоду. Все это дает ученым основания полагать, что британцы того времени имели контакты со Средиземноморьем.

Легендарный король племени бриттов Артур, согласно преданию, жил в V—VI веках нашей эры. Самой известной является легенда о том, как король собрал в своем замке Камелоте рыцарей Круглого стола, число которых у разных авторов варьируется от 12 до более чем тысячи человек.

Замок Тинтагель в Корнуолле находится на юго-западе Англии и считается местом рождения короля Артура. Там был обнаружен так называемый «камень Артура», который считают единственным реальным подтверждением существования легендарного героя. Артефакт относится к VI веку.

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