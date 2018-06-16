Сотрудники Военной полиции выявили очередной случай взяточничества. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сотрудники Военной полиции выяснили, что являющийся официальным лицом командир N-ой воинской части, подполковник Г.Н. в разное время требовал и получал деньги в крупных размерах от А.О. для того, чтобы не препятствовать деятельности магазина-чайной «Зинар», действующей на территории той же части. В момент очередной передачи денег 15 июня Г.Н. был пойман в своем же кабинете сотрудниками Военной полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по 1,3 пунктам части 3 статьи 311 статьи и 1,3 пунктам 3 части 38-311 статьи УК Армении. Г.Н. задержан, ведется следствие», — отметил Ованнисян.

Minval.az