Россия делает максимум для того, чтобы проблематика Нагорного Карабаха была урегулирована.

Как сообщает Report, об этом на еженедельном брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы хотим, чтобы два народа, наконец, урегулировали эту кровавую проблему, во-вторых, мы хотим развивать отношения с Азербайджаном и Арменией, и чтобы Армения и Азербайджан развивали отношения между собой. Наша задача заключается в том, чтобы приблизить момент урегулирования, а не отдалить», — сказала М.Захарова.

Говоря о возможной встречи глав МИД Азербайджана и Армении, М.Захарова посоветовала обратиться к внешнеполитическим ведомствам двух стран.

«Создание благоприятной атмосферы, на наш взгляд, только способствует продвижению переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта»

Об этом заявила Захарова, комментируя вопрос о том, может ли стать встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинян в Москве толчком к активизации переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Она также отметила, что создание подобной атмосферы является важнейшим залогом для решения проблемы вокруг Нагорного Карабаха.

При этом она отметила, что не надо путать между встречами лидеров в двустороннем и многостороннем формате и «проблемой, у которой есть свой формат решения».

Minval.az