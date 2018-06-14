В карьере 55 -летней Деми Мур — приятное оживление. Актрисе удалось добиться того, что в новом проекте ей отдали роль, предназначавшуюся Шэрон Стоун!

Как сообщает издание 7Дней, речь идет о черной комедии Corporate Animals, где Шэрон должна была сыграть главную роль — амбициозную даму, возглавляющую компанию, которая производит столовые приборы и ножи. По сценарию героиня принимает вроде бы невинное решение — устроить для своих сотрудников корпоративную «вылазку» на природу, точнее в пещеры близ New Mexico, где для желающих организуют спортивно-развлекательные игры. Однако эта затея пошла совсем не так, как было запланировано. В результате несчастного случая, вся компания оказывается заперта под землей, и вроде бы цивилизованные люди начинают вести себя, как дикие животные…

В последнее время Деми выглядит очень довольной. Ее скандальный развод с Эштоном Катчером, с которым она была вместе 10 лет, из которых 8 лет состояла в законном браке, остался в далеком прошлом. С тех пор она успела покрутить романы со множеством кавалеров. Мур встречалась с Тоби Магуайром, Вито Шнабелем, Хэрри Мортоном, Шоном Фрайдеем… Большинство из них было гораздо моложе, чем Деми.

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