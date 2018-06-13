Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Эндрю Шеффера, Стефана Висконти и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, сообщает армянский интернет-портал News.am.
Давид Тоноян подчеркнул, что Армения остается сторонником безоговорочного соблюдения режима перемирия на линии соприкосновения посредством внедрения механизмов укрепления доверия. Одновременно было отмечено, что ВС Армении бдительно следят за ситуацией и контролируют любое передвижение.