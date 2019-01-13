Долой суперфуды! Действительно нужные продукты стоят не настолько дорого и есть в большинстве магазинов. «Вокруг света» предлагает вашему вниманию список того, что можно и нужно включить в рацион.

Гречиха — одна из лучших каш, в ней столько витаминов, незаменимых аминокислот и других полезных веществ, что она вполне может составлять треть вашего рациона. Гречневая каша помогает бороться с избыточным весом, а еще это отменный «энергетик».

Печень. Вкус этого продукта нравится далеко не всем, но качественная говяжья печень практически незаменима. Это идеальный поставщик витаминов группы В, качественный белок, лучшее средство для поддержания гемоглобина на должном уровне.

Квашеная капуста. В кислой капусте содержатся пробиотики и пребиотики, то есть она не хуже кисломолочных продуктов справляется с заселением кишечника дружественными бактериями. А еще она чрезвычайно низкокалорийна и содержит много витамина С.

Сливочное масло. У многих людей этот продукт ассоциируется с «ужасным» холестерином, но во многих случаях качественное сливочное масло лучше растительного. Оно полезно для иммунитета, нервной системы, нормализации обмена веществ, для здоровья кожи и волос.

Бобы, горох и чечевица — не самые частые гости на нашем столе, а это ценнейший источник белка, и из них можно приготовить огромное количество супов, вторых блюд и даже десертов! Если вам лень замачивать бобовые, можно попробовать популярный в Азии маш.

Тыква и кабачки. Из тыквы и кабачков можно приготовить столько великолепных блюд, что самые изысканные гурманы позавидуют: суп, пюре, выпечка, десерты, рагу и многое другое. При этом базовая калорийность у овощей совсем невелика.

Моченые ягоды и фрукты. Это полноценная замена десерту: минимум сахара, максимум витаминов, необычный вкус и ценные ферменты.

Какао-порошок. Полезен настоящий какао, тот порошок который нужно варить в турке, подобно кофе. Готовый напиток хорошо насыщает и бодрит, а еще гораздо богаче кальцием, магнием, фосфором, калием и цинком, нежели твердый шоколад.

Квас. Напиток не только отменно утоляет жажду, но и выводит лишнюю жидкость из организма. То есть убирает отеки, чем улучшает и самочувствие, и внешний вид. Но важно выбрать натуральный квас, полученный путем брожения.

Брюква. Этот незаслуженно забытый овощ известен с незапамятных времен. В брюкве очень много кальция, а еще она гораздо питательнее своей ближайшей родственницы – репы.

Minval.az