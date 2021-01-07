Китай надеется на скорейшее восстановление стабильности и безопасности в США после масштабных протестов, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Мы уверены, что жители США надеются на безопасность и спокойствие, особенно в условиях эпидемии коронавируса, мы также надеемся, что американцы как можно скорее смогут обрести мир, стабильность и безопасность», — заявила дипломат.

Minval.az