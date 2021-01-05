В Исламской Республике выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Саид Намаки.

«Заразившийся в настоящее время находится в частной клинике, его состояние в норме», — рассказал министр агентству Tasnim.

По словам Намаки, заболевший является гражданином Ирана, который недавно вернулся из Великобритании. Больной по прибытии на родину самоизолировался, даже несмотря на сданный отрицательный тест, потому заражения его родственников и близких удалось избежать.

Minval.az