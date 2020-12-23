Правительство Колумбии приняло решение выслать из страны двух сотрудников посольства России по подозрению в шпионаже. Об этом накануне сообщила пресс-служба МИД Колумбии.

Глава ведомства Клаудия Блюм отметила, что россияне осуществляли в стране деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В МИД сообщили, что Москва уже ответила зеркально, потребовав отозвать двух дипломатов Колумбии из России.

Как уточняет Reuters, сотрудников российского посольства депортировали еще 8 декабря. Отмечается, что с учетом обстоятельств, дипломаты не смогут в скором времени вернуться в Колумбию.

По данным СМИ, россияне собирали информацию об энергетической промышленности и разработке минеральных ресурсов Колумбии.

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