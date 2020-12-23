

Руководство украинского МИД решило демонтировать все оборудование китайской компании Huawei, установленное на зданиях ведомства. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кит Крач, сообщило агентство Укринформ.

«Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений», — отметил Крач по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По словам американского политика, Украина также выразила заинтересованность в присоединении к поддерживаемой США инициативе Чистая сеть, участники которой ради информационной безопасности отказываются от услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.

«Украина понимает, что стоит на кону», — добавил Крач.

Как сообщило издание, замглавы Госдепа допустил, что Вашингтон может выплатить финансовую компенсацию Киеву за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей.

Minval.az