На Клавдиевской фабрике в Киевской области партия елочных новогодних игрушек с логотипом российской армии была ликвидирована. И.о. главы правления предприятия Павел Гукасов извинился за инцидент.

«Вчера на Клавдиевской фабрике произошел инцидент, который требует моих комментариев как представителя руководства фабрики. Основой конфликта стали шарики с лого российской армии, которые посетители увидели во время экскурсии на фабрике. Хочу заметить, что фабрика ведет активную деятельность в сфере образования, развлечений и туризма, а также развивает проекты и бизнес не только на территории Украины, но и за ее пределами, под моим руководством», — написал Гукасов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что уже продолжительно время одним из рынков сбыта предприятия является Россия. И из-за короткосезонного бизнеса и в борьбе за рынок с производителями из Китая украинская фабрика отказаться от рынка РФ за последние шесть лет не смогла.

Он объяснил, каким образом фабрика приняла скандальный заказ.

«Экономический кризис и введение карантинных мероприятий привели к сокращению экскурсионного потока, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики, поэтому развитие новых проектов занял основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания. Так как сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнение без всякого сомнения», — рассказал Гукасов.

Он добавил, что производство елочных украшений с логотипом российской армии было прекращено и тираж ликвидирован.

И.о. главы правления фабрики отметил, что руководство тщательнее будет контролировать поступающие заказы.

«Я разделяю возмущение общественности и приношу свои извинения по данной ситуации», — заключил Павел Гукасов.

Minval.az