Среди задержанных были международные наблюдатели, представители иностранных СМИ и правозащитных организаций.

25 марта в 12 часов в офисе, где работает общественная приемная ПЦ «Весна» (пр. Независимости, 78а-48), начался инструктаж наблюдателей, которые собирались осуществлять мониторинг акции по случаю Дня Воли, на что имеют соответствующую аккредитацию БХК. Поприсутствовать на инструктаже также пришли иностранные правозащитники и журналисты.

Около 13 часов в офис брутально ворвались ОМОНовцы. Людей положили лицом в пол, приказали всем лежать. Задержанные находились в двух разных комнатах, сообщает ПЦ «Весна».

Напротив подъезда дома ждал белый автобус с большим количеством милиции. Двор по периметру был оцеплен.

Задержано около 57 человек, в том числе международные наблюдатели, представители иностранных СМИ и правозащитных организаций, как Мария Шищенкова из Frontline Defenders, а также председатель БХК Олег Гулак, юрист «Весны» Анастасия Лойко.

Среди задержанных гражданин России Николай Кретов, наблюдатели «Весны» и БХК Владимир Адриенко, Ирина Смеян-Семенюк и Сергей Семенюк, Валдис Фугаш, Елена Пищ, Анастасия Васильчук, Кирилл Каженов, Анисья Козлюк, Юлия Колодкина, Алексей Лойко, журналистка Анна Бодяко.

Председатель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий пропал со связи.

Видеосъемку задержания вел человек без опознавательных знаков, возможно сотрудник милиции. Также при задержании присутствовали сотрудники Следственного комитета.

Задержанных доставили в Первомайский РУВД Минска. Всех завели в спортивный зал. Как сказал журналистам сотрудник, который руководил задержанием и при этом не представился, их обвиняют в «бандитизме и хулиганстве».

Примерно в 14:30 Алесь Беляцкий вышел на связь. Как выяснилось, после зачистки офиса его оставили там для оформления протоколов. Также он сообщил, что ни обыск, ни осмотр помещения не проводился, однако вторжение в офис было брутальное.

Около 15 часов задержанных начали отпускать из РУВД.

Юрист «Весны» Анастасия Лойко сообщила, что отпущен абсолютно все задержанные.

«После того, как нас завели в спортивный зал РУВД, всех по очереди начали досматривать. После начали приходить сотрудники милиции со списками — зачитывали имена по группам и выпускали, так выпустили группы три, а потом уже — всех остальных вместе», — уточнила она.

Один из задержанных, Алексей Лойко, был доставлен из РУВД в больницу, поскольку был избит омоновцами во время набега на офис.