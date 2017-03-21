Служба безопасности Украины (СБУ) проверит, не давала ли концертов в Крыму певица Арцвик Арутюнян, которая должна представлять Армению на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017». Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 марта.

По словам Геращенко, если подтвердится, что исполнительница бывала в Крыму после аннексии со стороны России, по вопросу ее въезда в Украину примут «отдельное решение». «Нельзя же Юлию Самойлову привлекать к ответственности за то, что она въезжала в Крым, а других нет. Это будет несправедливо. В случае, если участница от Армении выступала в Крыму, это будет рассмотрено по всем пунктам», — отметил он.

Геращенко подчеркнул, что проверка будет проведена в отношении представителей всех стран. Почему названа именно представительница Армении, не уточняется.

Арцвик Арутюнян заявлена как участница соревнования с песней Fly With Me.

20 марта сообщалось, что СБУ подготовила документ о запрете российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой на въезд в страну. Окончательное решение еще не было принято.

Украинская спецслужба проверяет информацию о выступлении Самойловой в июне 2015 года в Крыму.