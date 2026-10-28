Москва ожидает реакции властей Армении на «хамские и неонацистские» высказывания губернатора Ширакской области Давида Арушаняна о неких «Иванах». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Арушанян назвал праздничные мероприятия по случаю «Дня Гюмри», организованные партией «Сильная Армения», «очередным политическим представлением» и заявил, что «Гюмри – это не ваш «Нижний Табор», а гюмрийцы – не ваши «Иваны».

«Таким откровенно хамским, неонацистским лозунгам не должно быть места в любом уважающем себя обществе, тем более в армянском, столь щепетильно относящемся к вопросам истории в целом и своей собственной истории. Мы ожидаем соответствующей и однозначной реакции армянских властей, которые, кстати говоря, и заседают на площади имени того самого маршала (Ивана Баграмяна)», – сказала Захарова.

Она назвала подобные высказывания недопустимыми, отметив, что они воспроизводят уничижительную риторику гитлеровцев в отношении славянского населения. По ее словам, подобные заявления неприемлемы не только для представителей власти страны, заявляющей о приверженности демократии, но и для любого образованного человека, знакомого с мировой историей и историей собственного народа.

Представитель российского МИД также заявила, что Арушанян «унизил народ Армении», среди выдающихся представителей которого был дважды Герой Советского Союза, маршал Ованес Хачатурович Баграмян, который сам выбрал для себя имя Иван Христофорович.

«При этом имя Иван не было автоматической заменой армянского имени. Имя Иван выбирали самостоятельно», – уточнила дипломат.

Она указала, что армянской стороне передана нота в связи с высказываниями главы Ширакской области, которые провоцируют неприязнь к россиянам и противоречат духу многовековой дружбы двух народов.