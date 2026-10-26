В Хатаинском районе Баку задержаны и арестованы 11 человек, подозреваемых в участии в преступном сообществе, деятельность которого связана с убийством мужчины в одном из ресторанов столицы.

Как сообщает пресс-служба МВД Азербайджана, 23 октября около 00:10 в ресторане на улице Генерала Шихлинского произошел инцидент, в результате которого от ножевых ранений погиб 43-летний Дж. Мирагаев.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместной следственной группой Генеральной прокуратуры и МВД, установлены лица, предположительно причастные к заранее спланированной организации преступления.

По данным ведомства, арестованы ранее судимые Рамиль Дадашов, Эльдар Эльдаров, Ахмед Ализаде, Исмаил Кязымов, Гасан Зульфугаров, Фарид Эйюблу и Хайям Сафикханов, а также Микаил Исмаилов, Камран Эфендиев, Эльвин Сафаров и Эльмар Нуриев.

Следствие установило, что подозреваемые придерживались криминальных традиций и систематически занимались противоправной деятельностью. По версии правоохранительных органов, они создали преступное сообщество для вымогательства денег путем угроз, укрепления влияния в криминальной среде и жестокого наказания лиц, отказывавшихся выполнять их требования.

Для этого участники группировки, как утверждает следствие, использовали огнестрельное и холодное оружие, в том числе с целью умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, роли каждого из задержанных, а также направлений деятельности и связей преступного сообщества.

Напомним, вчера по делу об убийстве в ресторане был арестован сын депутата Арзухана Ализаде Ахмеда Ализаде.