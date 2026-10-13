Грузовое судно CHELSEA-3 подверглось атаке беспилотника в Черном море у побережья Болгарии. На борту находились восемь граждан Азербайджана, все они спасены, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, инцидент произошел около 01:30 в 18 морских милях к востоку от болгарского города Бяла. Он отметил, что всего на борту судна находились 15 членов экипажа.

«Один из спасенных моряков — Рамин Рауф оглу Гамбарли, 1993 года рождения, — госпитализирован в военный госпиталь Варны и находится под наблюдением врачей. Остальные семь граждан Азербайджана прошли первичное медицинское обследование, их состояние удовлетворительное», — добавил он.

МИД Азербайджана совместно с дипломатическими представительствами и компетентными органами соответствующих государств координирует оказание морякам медицинской и консульской помощи, а также организацию их безопасного возвращения на родину.

В связи с произошедшим ведомство вновь призвало граждан воздерживаться от поездок в регионы, где ведутся боевые действия или сохраняется нестабильная обстановка, а также от работы на опасных маршрутах, особенно на судах в акваториях Черного и Азовского морей.