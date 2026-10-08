В Кремле согласились с оценкой госсекретаря США Марко Рубио, который заявил об отсутствии перспектив мирного урегулирования войны в Украине на данный момент, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим», – сказал Песков в интервью информационной службе «Вести».

По его словам, об отсутствии условий для продвижения к миру свидетельствует и заявление президента Украины Владимира Зеленского, на которое Рубио также обращал внимание.

«Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», – добавил он.

Рубио ранее заявил, что конфликт зашел в тупик и ситуация может привести к опасной эскалации. При этом госсекретарь подтвердил готовность США помогать в поиске мирного решения, но предупредил: «Мы не собираемся вкладывать средства в бессмысленные процессы, если не сможем добиться прогресса».