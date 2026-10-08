США готовы продолжать работу над урегулированием российско-украинской войны, но не намерены участвовать в инициативах, которые не приводят к реальному прогрессу, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио в Португалии, сообщает «Интерфакс».

«Мы не хотим участвовать в бесполезных процессах, которые не приводят к прогрессу», – сказал Рубио.

При этом он заверил, что Вашингтон по-прежнему «готов помогать в выработке решения».

«В конечном счете мы не считаем, что у этого конфликта есть военное решение. Мы считаем, что этот конфликт должен закончится путем переговоров. Чем раньше, тем лучше. США готовы содействовать этому. Мы пытались. Мы продолжим пытаться… Мы бы хотели, чтобы эта война завершилась путем переговоров, чтобы урегулирование было достигнуто на постоянной основе, было прочным и справедливым», – подчеркнул американский дипломат.

Он назвал войну в Украине «очень опасной».

«Чрезвычайно опасная война, поскольку, откровенно говоря, сейчас ситуация, похоже, зашла в тупик, а такие ситуации очень опасны, поскольку выйти из них можно только двумя способами. Первый вариант предполагает урегулирование путем переговоров, при котором каждой из сторон придется пойти на определенные уступки ради достижения мира… Другой способ выхода из тупика – эскалация. Одна из сторон или обе стороны усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупика, и это очень опасно», – подчеркнул глава американского Госдепа.

По мнению Рубио, такая эскалация «может перерасти в гораздо более масштабный и намного более опасный региональный конфликт». При этом он указал, что риск эскалации может подтолкнуть стороны к тому, чтобы они сели за стол переговоров.