Вице-премьер Казахстана, министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что официально дала согласие на посмертное донорство органов. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

По словам Балаевой, она приняла это решение после просмотра документального фильма «4739», посвященного проблеме нехватки донорских органов в стране.

«Если однажды перед моими близкими встанет такой выбор, мне хотелось бы, чтобы они понимали, насколько важно дать шанс тем, кто отчаянно хочет жить. Ответственно заявляю, что даю согласие на посмертное донорство», — написала она в социальных сетях.

Название фильма «4739» отражает количество жителей Казахстана, ожидающих трансплантацию органов. Как отметила министр, сегодня в стране пересадки органов ожидают 4 739 человек, среди которых 125 детей.

Балаева также обратила внимание на то, что около 90% операций по трансплантации в Казахстане проводятся благодаря живым родственным донорам. При этом на посмертное донорство приходится менее 10% всех случаев донорства, что значительно ограничивает возможности оказания помощи пациентам, нуждающимся в пересадке органов.