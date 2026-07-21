МИД Франции вызвал временного поверенного в делах Ирана в связи с нападением на двух французских дипломатов, работавших в Тегеране, сообщает телеканал BFMTV.

«Ему было передано наше самое решительное осуждение этого преднамеренного и умышленного нападения. Франция ожидает, что иранские власти прольют свет на этот инцидент, накажут виновных и обеспечат безопасность своих объектов и агентов в соответствии со своими международными обязательствами», — сообщает телеканал.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что двое сотрудников французского посольства в Тегеране были задержаны иранскими спецслужбами и спустя несколько часов освобождены.