Иранские вооруженные силы за последние сутки нанесли ракетные и беспилотные удары по 11 американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщила во вторник государственная телерадиокомпания IRIB.

Согласно докладу, под удары попали четыре американские базы в Бахрейне, пять – в Кувейте и еще две – в Иордании. Одновременно сообщается, что Иран уже четвертые сутки подряд наносит удары по электростанциям и опреснительным установкам Кувейта.

По данным Министерства электроэнергии, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта, накануне вечером иранские силы вновь атаковали несколько электростанций и опреснительных объектов.

В результате ударов на ряде объектов вспыхнули пожары. Возгорания были оперативно ликвидированы аварийными службами при взаимодействии с пожарными подразделениями и сотрудниками сил безопасности.

В министерстве отметили, что часть энергоблоков в целях предосторожности была временно выведена из эксплуатации для защиты оборудования, а также обеспечения устойчивой работы систем электроснабжения и водоснабжения.