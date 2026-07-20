Информация об увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Александра Сырского не соответствует действительности. Об этом сообщил генштаб ВСУ.

«Генерал Александр Сырский продолжает исполнять обязанности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов также не был уволен с должности.

Ранее украинский журналист Глагола со ссылкой на источники в офисе Зеленского и Минобороны сообщил, что Главкома ВСУ Александра Сырского сегодня должны отправить в отставку.