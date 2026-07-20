После более чем недели взаимных ударов, сорвавших непрочное перемирие, конфликт между США и Ираном оказался на критической стадии. По мнению аналитиков, сторонам необходимо срочно найти дипломатический выход, иначе противостояние может перерасти в неконтролируемую войну.

За последние дни обе стороны значительно повысили ставки. США и Иран наносили удары не только по военным объектам, но и по инфраструктуре водоснабжения и опреснения воды, угрожая оставить десятки тысяч людей без воды и электричества в разгар летней жары. Судоходство через Ормузский пролив вновь оказалось заблокировано, а США восстановили морскую блокаду иранских портов.

Американские удары серьёзно повредили дороги и инфраструктуру на юге Ирана, вызвав опасения о возможной подготовке к наземной операции. В ответ Иран атаковал американские силы в Иордании: погибли двое военнослужащих США, десятки получили ранения.

«Это момент пробуждения для обеих сторон. Либо они сейчас выбирают дипломатию, либо рискуют допустить неконтролируемую эскалацию», — заявила эксперт Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе.

Эксперты предупреждают, что конфликт может быстро выйти за пределы Ирана и США. Тегеран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива, а эскалация вокруг Йемена повышает риск блокировки Баб-эль-Мандебского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли.

Дальнейшая эскалация крайне невыгодна обеим сторонам. В США продолжение войны может ударить по позициям республиканцев на промежуточных выборах, а экономика Ирана, находившаяся в кризисе ещё до войны, испытывает дополнительное давление из-за разрушений и американской блокады.

По словам иранского эксперта Хамидрезы Азизи, конфликт превратился в «гонку со временем и войну на истощение», где решающим станет вопрос, что произойдёт быстрее — ухудшение положения Ирана или рост мировых цен на энергоносители.

Внутри Ирана также усиливается недовольство войной. Более 260 известных общественных деятелей подписали петицию «Нет войне», несмотря на продолжающиеся репрессии.

Аналитики считают, что атаки Ирана на суда и американские объекты были попыткой усилить позиции Тегерана перед возможными переговорами, однако одновременно повысили риск нового ответа Вашингтона.

По мнению экспертов, до середины августа администрация Дональда Трампа, вероятно, продолжит попытки ослабить Иран военным путём и ограничить его контроль над Ормузским проливом. Однако даже усиление ударов вряд ли кардинально изменит позицию Тегерана без масштабной наземной операции, которая остаётся крайне рискованным сценарием.

Ближайшие дни будут особенно опасными: каждый новый удар увеличивает вероятность ошибки, способной привести не к переговорам, а к ещё более масштабной войне.