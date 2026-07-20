США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном после гибели американских военнослужащих в Иордании и Ираке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам одного из американских чиновников, знакомого с обсуждениями в Белом доме, Вашингтон рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана.

Издание отмечает, что Пентагон наращивает присутствие боевой авиации на Ближнем Востоке. Вместе с тем дальнейшее расширение операции может осложниться сокращением запасов средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограниченными возможностями по переброске дополнительных войск и авиации из-за боевых потерь. Один из источников заявил, что у США недостаточно ресурсов для безопасного продолжения операций.

Напомним ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале новой волны ударов по территории Ирана.

В свою очередь, Иран предупредил, что перейдет к наступательным действиям и «фазе полного уничтожения» в случае продолжения американских атак. Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут продолжаться до восстановления спокойствия на южном побережье страны и в Ормузском проливе.