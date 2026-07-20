Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 в небе над Ираном.

Об этом сообщает агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

По данным КСИР, беспилотник перехватила и сбила система передовой противовоздушной обороны (ПВО) Корпуса.

Двигатель американского беспилотника MQ-9, сбитого системами ПВО в горах Ассалуйе, Иран, был спущен с горы с помощью осла.

Кроме того Корпус стражей исламской революции заявил, что в Ормузском проливе взорвались два танкера, нарушивших правила судоходства. По данным Корпуса, суда намеревались пройти по небезопасному маршруту, на что их спровоцировали американские военные. В результате взрыва танкеры не смогли продолжить движение. Иран пообещал дать ответ на действия США.