ВСУ совершили массированную атаку на Москву: на столицу летело свыше 400 дронов.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к столице уничтожены более 40 дронов.

После атаки вспыхнули пожары на одном из крупнейших логистических хабов Wildberries, нефтебазе и индустриальном парке. Шесть человек с минно-взрывными травмами были доставлены в Домодедовскую больницу после атаки на индустриальный парк.

Также сообщалось, что логистический центр Wildberries Коледино в Подольске атакуют дроны, там начали проводить эвакуацию персонала. В сети публикуют видео пожара, по некоторым данным, могли быть атакованы сразу две базы Wildberries.

Утром в сети начали публиковать фото и видео пожаров в подмосковном Подольске. Предварительно, поражена нефтебаза в микрорайоне Львовский. Также сообщалось, что логистический центр Wildberries Коледино в Подольске атакуют дроны, там начали проводить эвакуацию персонала. В сети публикуют видео пожара, по некоторым данным, могли быть атакованы сразу две базы Wildberries.

Паблики также пишут, что помимо логистического хаба Wildberries в Коледино и нефтебазы в Львовском, пожар зафиксирован в индустриальном комплексе «Южные Врата» в Домодедово.